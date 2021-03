국내 신탁회사 수탁고 1000조원 돌파…부동산신탁 46조원 급증

[아시아경제 지연진 기자]국내 신탁회사의 총 수탁고가 1000조원을 넘어섰다. 라임 등 펀드 환매중단 사태와 주식시장 호황에 따른 직접투자가 늘면서 금전신탁의 증가세는 둔화됐지만, 부동산신탁 규모가 큰 폭으로 늘어나면서다.

신탁이란 은행 등 신탁회사(수탁자)가 돈이나 부동산 등의 재산을 가진 고객(위탁자)을 위해 이들의 재산을 관리·운용해 주고, 이후 고객(위탁자)이 지정하는 사람(수익자)에게 재산을 넘겨주는 투자 방식이다.

금융감독원은 지난해 말 현재 국내 61개 신탁회사의 수탁고가 전년말 대비 68조1000억원(7.1%) 증가한 1032조3000억원을 기록했다고 30일 밝혔다.

은행의 수탁고는 492조7000억원, 증권사는 244조3000억원으로 각각 전년대비 2.6%(12조3000억원)와 4.9%(11조4000억원) 증가했고, 보험사는 17조9000억원으로 전년대비 12.3%(2조5000억원) 감소했다. 반면, 부동산신탁사의 수탁고는 277조4000억원으로 전년말 대비 46조9000억원(20.3%)이나 늘었다.

부동산 신탁 중에선 담보신탁(234조원)이 40조4000억원(20.9%) 늘어나며 가장 가파른 증가폭을 기록했다. 최근 부동산가격 급등으로 '영끌(영혼까지 끌어모아)' 주택 매입에 따른 담보대출이 급증한데 따른 것으로 추정된다. 토지신탁(77조9000억원)과 처분신탁(6조7000억원)은 각각 7조2000억원(10.2%)과 4000억원(6.3%) 늘었다. 관리신탁(15조5000억원)은 2000억원(1.3%) 감소했다.

신탁보수는 총 1조9446억원으로 전년대비 3786억원(-16.3%) 감소했다. 특정금전신탁 보수가 9923억원으로 전년대비 3710억원(-27.2%)이나 감소했고, 부동산신탁 보수(8353억원)는 39억원(-0.5%) 줄었다. 금감원 관계자는 "지난해부터 사모펀드 사태 우려와 투자자들의 직접 투자가 늘었고, 은행에서도 시장 변동성과 리스크 등을 우려해 적극적으로 판매하지 않은 영향"이라고 분석했다.

업권별 점유율은 은행 47.7%로 전년대비 2.1%포인트 감소한 반면, 부동산신탁사는 전년대비 3%포인트 증가한 26.9%를 차지했다. 증권사는 23.7%(+0.5%p↓), 보험 1.7%(-0.4%p↓)에 그쳤다.

금감원은 "코로나 위기 상황에도 신탁회사는 퇴직연금신탁 및 부동산 담보신탁 등의 꾸준한 성장으로 수탁고가 증가하는 양호한 영업 실적을 시현했다"면서도 "최근 저금리 기조 및 금융시장 변동성 확대로 신탁업계의 외형성장 대비 수익 기반이 악화될 우려가 있다"고 전했다.

금감원은 부동산 경기 변동에 민감한 부동산신탁사의 경우 재무건전성 및 유동성 리스크에 대한 분석 및 점검을 강화하는 한편,특정금전신탁의 편입상품에 대한 면밀한 분석을 통해 단기간 판매량 급증, 특정상품 쏠림 현상, 신규 편입상품의 위험 요인 등을 집중 모니터링하고 시장 변화에 대응한다는 방침이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr