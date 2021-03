[포토] 군소정당 서울시장 후보 토론회

서울시장 보궐선거 후보자 토론회가 열린 29일 서울 여의도 KBS에서 군소 정당 후보들이 토론을 준비하고 있다. 신지혜(왼쪽부터) 기본소득당 후보, 허경영 국가혁명당 후보, 배영규 신자유민주연합 후보, 송명숙 진보당 후보, 정동희 무소속 후보, 신지예 무소속 후보, 이도엽 무소속 후보, 오태양 미래당 후보, 김진아 여성의당 후보./국회사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.