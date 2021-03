광주 서부소방서, 청렴 소방조직 문화 구현 결의

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부소방서(서장 이천택)가 청렴 결의를 다졌다.

서부소방서는 소방공무원의 공직자 윤리관 함양과 청렴한 소방 조직문화 구현을 위해 전문 강사를 초빙해 청렴 교육을 실시했다고 29일 밝혔다.

교육에 앞서 간부공무원들을 포함한 교육 참석자는 청렴 선언문 낭독을 통해 청렴에 대한 결의를 다지는 시간을 가졌다.

이날 교육은 국민권익위 청렴연수원 소속 이광형 강사를 초빙했다.

‘공직자의 공직윤리와 생존전략, 청렴!’이라는 주제로 청탁금지법의 이해와 실천전략, 공직자 청렴 마인드 함양 및 행동강령 등에 대해 배우는 시간을 가졌다.

청렴 교육 이외에도 ▲소방관서 청렴팀 구성을 통한 청렴 시책 과제 추진 및 청렴도 관리 ▲소방서장 주관 청렴 문화 확산을 위한 청렴 토론회 진행 ▲소방 민원업무 종료 후 7일 이내 만족도 유선조사 등의 활동을 통해 청렴한 공직문화 확산을 위해 노력하고 있다.

이천택 서부소방서장은 “공직자에게 가장 중요한 덕목은 무엇보다도 청렴이다”며 “여러 시책의 추진을 통해 청렴한 광주 소방을 구현해 소방에 대한 이미지를 제고하고 국민들에게 더욱더 신뢰를 받는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

