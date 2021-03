코스피, '3020선' 약보합세...시장은 관망세 지속

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 29일 오전 '3020선'에 머물며 약보합세를 이어가고 있다.

이날 오전 10시 42분 현재 코스피는 전 거래일 대비 0.40%(12.13포인트) 내린 3028.88을 가리키고 있다. 이날 시장은 전 거래일 대비 0.22%(6.70포인트) 오른 3047.71로 출발했다. 장초반 3054.21까지 오르며 강세 흐름을 보였지만 곧 하락 전환했다.

투자자별로는 개인이 6695억원 순매수에 나섰다. 반면 외국인과 기관은 각각 1579억원, 5106억원어치 매도하며 지수하락을 이끌고 있다.

시가총액 상위종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,400 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 6,442,858 전일가 81,500 2021.03.29 11:23 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, 업계 1위 '주식카톡방'의 무료 선언! 美 FDA 긴급 승인!! 글로벌 바이오 황제 株 하락장에서도 올라갑니다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-0.61%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 1,500 등락률 -1.11% 거래량 1,885,655 전일가 135,000 2021.03.29 11:22 장중(20분지연) 관련기사 반도체 공장을 예술 공간으로 탈바꿈한 SK하이닉스당장 다음 주!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 선정!! 주가 훨훨!!외국인, 2주 연속 '팔자'…엔씨소프트 사고 삼성전자 팔고 close (-2.22%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 377,000 전일대비 6,000 등락률 -1.57% 거래량 354,482 전일가 383,000 2021.03.29 11:22 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도외국인, 2주 연속 '팔자'…엔씨소프트 사고 삼성전자 팔고 외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감 close (-1.83%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 683,948 전일가 215,500 2021.03.29 11:22 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도외국인, 2주 연속 '팔자'…엔씨소프트 사고 삼성전자 팔고 외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감 close (-1.39%) 등이 하락했다. 반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 328,000 전일대비 14,000 등락률 +4.46% 거래량 1,021,245 전일가 314,000 2021.03.29 11:22 장중(20분지연) 관련기사 美 FDA 긴급 승인!! 글로벌 바이오 황제 株 하락장에서도 올라갑니다코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도[특징주] 셀트리온 6.53% 상승 출발.. 유럽 조건부허가 close 은 유럽의약품청(EMA)으로부터 코로나19 치료제 렉키로나주에 대한 조건부 허가 소식에 5% 가까운 상승률을 나타냈다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 802,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 139,774 전일가 802,000 2021.03.29 11:22 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도외국인, 2주 연속 '팔자'…엔씨소프트 사고 삼성전자 팔고 외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감 close (0.37%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 742,000 전일대비 17,000 등락률 +2.34% 거래량 31,254 전일가 725,000 2021.03.29 11:22 장중(20분지연) 관련기사 동학개미 "오를 때 팔자"…대형주 반등, 코스피 소폭 상승(오전종합)美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발개인 순매수세에 코스피 '3000선' 회복 close (0.69%) 등도 소폭 상승했다.

같은 시각 코스닥은 0.75포인트(-0.08%) 하락한 955.95를 나타냈다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.02%(0.18포인트) 오른 956.88으로 장을 시작해 하락과 상승을 반복하는 흐름을 보이고 있다.

외국인이 338억원, 기관이 423억원을 팔았고, 개인은 819억원을 매수했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 141,000 전일대비 5,000 등락률 +3.68% 거래량 1,053,718 전일가 136,000 2021.03.29 11:23 장중(20분지연) 관련기사 美 FDA 긴급 승인!! 글로벌 바이오 황제 株 하락장에서도 올라갑니다코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감 close 와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 154,900 전일대비 3,400 등락률 +2.24% 거래량 314,806 전일가 151,500 2021.03.29 11:23 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감'오너 2세' 닻 올린 셀트리온…3사 합병 탄력 close 은 각각 4.26%, 2.97% 상승하며 셀트리온과 함께 강세를 나타냈다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 130,100 전일대비 800 등락률 -0.61% 거래량 190,552 전일가 130,900 2021.03.29 11:22 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발 close (-1.60%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 300,200 전일대비 5,100 등락률 -1.67% 거래량 9,046 전일가 305,300 2021.03.29 11:21 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 close (-1.74%) 등은 하락했다.

시장에서는 투자자들이 잠시 쉬어가며 관망하고 있는 자세라는 분석이 나온다. 실제 코스피는 지난달 말 이후 강한 상승세나 하락세 없이 '3000선'을 중심으로 등락을 이어가는 모습이다.

당분간 국내 증시는 투자자들의 관망세 흐름이 크게 변하지 않을 것이란 전망이 나온다. 이진우 메리츠증권 투자전략팀장은 "전반적인 관망세의 연장 흐름"이라며 "지금 오르고 있는 종목들은 최근 이슈가 있는 철강, 조선, 일부 제약 업종 등으로 나머지 종목들은 쉬어가는 모양새를 나타내고 있다"고 설명했다.

그는 "대형주 영향이 큰 코스피는 약보합 형태이며, 코스닥의 경우 선전하고 있지만 증시의 방향성이 상승이냐, 하락이냐를 말할 정도의 흐름은 나타나고 있지 않다"고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr