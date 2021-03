韓 성인 금융이해력 66.8점…OECD 평균 웃돌아

한국은행·금융감독원 공동

2020년 전국민 금융이해력 조사

[아시아경제 김은별 기자] 우리나라 성인의 금융이해력 점수가 2년 전에 비해 높아지고, 경제협력개발기구(OECD) 평균을 웃도는 것으로 나타났다. 다만 청년·노년층은 전체 평균보다 금융이해력 점수가 낮았다. 청년층 중에는 저축보다 소비를 선호한다는 응답률이 저축을 선호한다는 응답보다 높았다. 중장년층과 노년층에서 저축을 선호하는 응답이 더 많았던 것과 상반되는 모습이다. 소비를 선호하는 대학생(취업준비생 포함) 10명 중 8명은 OECD의 금융행위 최소소목표점수에 미달했다.

29일 한국은행과 금융감독원이 공동 조사한 '2020년 전국민 금융이해력 조사'에 따르면, 우리나라 성인(만 18~79세)의 금융이해력 총점은 66.8점으로, 2018년 조사(62.2점) 대비 4.6점 상승했다. OECD 평균(2019년, 62.0점)을 웃돌기도 했다.

금융이해력이란 합리적이고 건전한 금융생활을 위해 필요한 금융지식·금융행위·금융태도 등 금융에 대한 전반적인 이해 정도를 의미하며, 점수는 국제기준(OECD/INFE)에 따라 산출한다.

다만, 청년층(18~29세, 64.7점)과 노년층(60~79세, 62.4점)은 전체 평균보다 낮은 수준이었다. 성별로는 남자(66.6점)와 여자(67.0)가 비슷한 점수를 냈다.

부문별로 보면 금융지식 및 금융행위는 성인 10명 중 6명 이상, 금융태도는 4명이 OECD 최소목표점수를 달성했다. 노년층은 금융지식이, 청년층은 금융태도가 상대적으로 취약했다.

금융이해력이 높은 사람은 예상치 못한 지출 상황 발생 및 소득 상실 등 위기에 자력으로 대응할 수 있는 능력이 상대적으로 양호한 것으로 나타났다. 대부분의 성인이 적극적인 저축을 하고 있다고 응답(97.0%)했지만, 장기 재무목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 노력하고 있다는 성인(43.5%)은 저조한 수준이었다.

청년층 응답자 중 저축보다 소비를 선호한다는 응답률은 34.2%로 반대 응답률(26.0%)보다 높게 나타났다.

이처럼 소비를 중시하는 경향이 강한 점은 금융행위에 부정적 영향을 미쳤다. 소비를 선호하는 청년층의 금융행위 점수는 60.1점으로, 저축을 선호하는 청년층(63.7점)보다 점수가 낮았다.

특히 소비를 중시하는 대학생(취준생 포함) 10명 중 8명이 OECD의 금융행위 최소목표점수에 미달하는 것으로 나타났다. 소비를 선호하는 대학생 중 76.1%가 최소목표점수에 미달했는데, 반대로 저축을 선호하는 대학생 중엔 66.7%만 최소목표점수에 미달했다.

한은과 금감원은 "유관기관과의 협력을 통해 금융ㆍ경제교육의 효과를 높여 나갈 계획"이라며 "청년층의 건전한 금융태도 조성을 위한 조기 금융·경제교육을 강화하고 노년층의 합리적인 의사결정에 도움을 줄 수 있는 금융 기본교육을 지원할 것"이라고 전했다.

또 "재무상황 점검, 장기 재무목표 설정 등 건전한 금융행위 정착을 위한 금융·경제교육을 강화하겠다"며 "코로나 19가 지속되는 상황을 감안하여 온라인 교육 및 콘텐츠를 적극 활용하여 금융·경제교육을 실시하겠다"고 강조했다.

