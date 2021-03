29일 서울 남산에서 바라본 도심 풍경(아래 사진)이 미세먼지와 초미세먼지, 황사의 영향으로 뿌옇다. 지난 16일 풍경(위 사진)과 대조적이다. 전국에 황사경보가 발령된 것은 6년 1개월 만이다. /문호남 기자 munonam@

