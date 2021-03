삼성 갤럭시 S21, 국내 판매 100만대 돌파…전작보다 한달 빨라

1월 29일 출시 이후 57일만

삼성전자의 2021년 신작 갤럭시 S21 시리즈의 국내 판매량이 지난 26일 100만대를 돌파했다. 이는 지난 1월 29일 출시 이후 57일만으로 전작보다 약 한 달 빠른 기록이다. 역대급 판매량을 기록했던 갤럭시 S10의 기록과도 열흘밖에 차이가 나지 않는다.

29일 삼성전자의 갤럭시 S21 시리즈 판매실적을 보면 모델별 판매 비중은 기본 모델인 갤럭시 S21이 약 52%로 과반을 차지했다. 최고가 모델인 갤럭시 S21 울트라와 중간 가격대인 갤럭시 S21플러스(+)는 각각 27%, 21%를 차지했다. 전체 판매량 중 자급제 비중은 약 20%로 이 중 온라인에서 판매된 제품은 약 60%로 집계됐다.

갤럭시 S21 시리즈는 스마트폰 바디와 메탈 프레임, 카메라가 매끄럽게 하나로 이어지는 일체감 있는 디자인이 특징이다. 여기에 컴팩트한 사이즈의 기본형부터 6.7형 대화면에 대용량 배터리를 갖춘 갤럭시 S21+, 최고 사양 기술을 갖춘 울트라 등 3종으로 출시해 고객 선택지를 넓혔다.

시장의 호평도 이어지고 있다. 갤럭시 S21+는 카메라 품질 평가 전문 비영리 기관 VCX 포럼의 스마트폰 카메라 품질 평가 1위에 올랐다. VCX 포럼은 실내와 야외에서 촬영한 이미지 품질에 거의 차이가 없으며 셀피 품질도 우수하다고 평가했다. 갤럭시 S21 울트라는 영국 소비자연맹지 위치의 스마트폰 평가에서 '현재 구매할 수 있는 가장 고가 제품인 동시에 최고의 제품'이라는 평과 함께 1위에 올랐다.

한편, 삼성전자는 갤럭시 S21 시리즈의 국내 판매 100만대 돌파를 기념해 정품 웨어러블 기기 등을 구매할 때 사용 가능한 10만원 쿠폰 또는 삼성 케어플러스(+) 1년권, 갤럭시 버즈 라이브 50% 할인쿠폰, 갤럭시 워치 50% 할인쿠폰 등 론칭 구매 혜택 프로모션을 다음달 30일까지 연장한다.

스마트폰을 일상에서 체험해보는 '갤럭시 투 고 서비스'도 다음달 30일까지 연장해 진행한다. 투고 서비스는 아무 조건 없이 최대 2박 3일간 갤럭시 S21 시리즈를 대여해 일상 생활에서 내 폰처럼 사용해 볼 수 있는 서비스다. 전국 63개 주요 삼성 디지털프라자에서 이용이 가능하며, 갤럭시 Z 폴드2와 갤럭시 Z 플립 5G도 이용 가능하다.

