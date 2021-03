애플, 1년간 아이폰 수리비 10% 할인…공정위 자진시정안 일환

2022년 3월 28일까지

韓아이폰 사용자에 서비스 할인

애플케어+ 구매 때도 할인 적용

이통사 갑질 관련 자진시정안 일환

[아시아경제 차민영 기자] 애플코리아가 공정거래위원회에 제출한 동의의결안(자진시정안) 일환으로 오늘부터 1년간 아이폰 수리비 10% 할인 정책을 시행한다.

29일 관련 업계에 따르면 애플은 이날부터 2022년 3월 28일까지 1년간 한국 아이폰 사용 고객에게 보증을 제외한 서비스 가격을 10% 할인해준다. 디스플레이·기타 파손 및 배터리 교체 등에 따른 유상 수리비를 종전 대비 2만~3만원가량 깎아주는 정책이다.

같은 기간 아이폰용 하드웨어 보증 프로그램인 '애플케어플러스(+)' 신규 구매 시에도 10% 할인을 제공한다. 이는 애플 또는 애플 공인 대리점에서 이용 가능하다.

2019년 9월 11일 이후 전일(28일)까지 아이폰 애플케어+를 구입한 고객들에게도 구매 금액의 10%에 상응하는 크레딧을 제공한다. 크레딧은 전자자금 이체 형태로 고객에게 전달되며 구입 증명 자료가 요구될 수 있다.

이번 아이폰 수리비 할인 정책은 애플코리아의 자진시정안 내용에 포함된 방안이다. 애플은 국내 이동통신사에 광고·수리비를 떠넘기는 등 '갑질'을 한 혐의로 공정위 조사를 받았다.

공정위는 지난 1월 27일 아이폰 수리비 할인, 제조업 연구개발(R&D) 지원센터 설립 등 애플이 내놓은 총 1000억원 규모의 지원안을 확정한 바 있다. 아이폰 유상 수리비와 애플케어플러스 할인 비용 정책에 투입되는 자금은 약 250억원이다.

이와 함께 애플코리아는 400억원을 들여 국내 중소기업 연구개발(R&D) 지원센터를 설립, 운영한다. 학생 대상의 디벨로퍼 아카데미를 운영하는데 250억원, 공공시설 디지털 콘텐츠 교육 지원에 100억원을 투입한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr