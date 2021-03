롯데카드, '로카 광고 캠페인' 올해의 광고상 금상 수상

다양한 온라인 영상 플랫폼 최적화 높게 평가

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드는 로카(LOCA) 광고 캠페인 '카드에 미친 사람들'이 한국광고학회가 주관하는 올해의 광고상에서 온라인·모바일광고 부문 금상을 수상했다고 29일 밝혔다.

올해 28회째를 맞은 올해의 광고상은 한국광고학회가 한 해 동안 집행된 광고 캠페인 중에서 TV, 인쇄, 라디오, 온라인·모바일, 옥외·세일즈프로모션, 통합미디어캠페인, 정부 및 공익광고 등 총 7개 부문의 우수작을 선정해 시상하는 상이다.

롯데카드의 메인 시리즈 카드인 로카 광고 캠페인 '카드에 미친 사람들'은 영화 같은 연출과 스토리텔링으로 롯데카드만의 브랜드 아이덴티티를 독창적이고 신선하게 표현했다. 유튜브 조회수 1000만회를 돌파했고, 각 캐릭터 별 스토리를 담은 36편의 후속 광고 영상도 페이스북, 인스타그램 등 플랫폼 특성에 맞게 최적화했다는 평가를 받았다.

카드에 미친 사람들에서는 로카의 주요 카드 혜택을 다섯 명의 캐릭터로 표현했다. 마케팅, 수학, 빅데이터 분석, 금융 등 각 분야의 전문가들로 구성된 팀 로카가 지금까지는 볼 수 없었던 최고의 혜택을 제공하는 선 넘은 카드를 만드는 스토리를 담고 있다.

롯데카드 관계자는 "많은 분들의 관심과 사랑 덕분에 좋은 결과를 얻게 됐다"며 "앞으로도 롯데카드의 브랜드 가치를 우리만의 방식으로 담은 다양한 콘텐츠를 선보일 것"이라고 말했다.

