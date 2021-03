박영선, 3기 신도시 전수조사 등 정부에 '부동산 투기근절 3대책' 건의

"3기 신도시 및 대규모 택지 개발예정지 토지소유자 전수조사 촉구"

"국회는 이해충돌방지법, 부동산거래법 즉시 통과시켜야"

"가칭 '토지주택 개혁위원회' 대통령 직속 설치"

[아시아경제 오주연 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 서울 종로구 안국빌딩에서 기자회견을 열어 당과 정부에 부동산투기 근절 대책을 재차 건의했다.

박 후보는 "문재인 대통령이 부동산 부패 청산을 위한 '공정사회 반부패정책협의회'를 긴급하게 소집하셨다는 소식을 들었다"며 "이와 관련해 지난 3월 14일 당과 정부에 건의한 ▲3기 신도시 개발예정지역 및 대규모 택지개발예정지역 내 토지소유자 전수조사 실시, ▲이해충돌방지법과 부동산거래법 즉시 통과, ▲대통령 직속 '(가칭)토지주택 개혁위원회' 설치 이 세 가지를 다시 한번 강력하게 건의한다"고 밝혔다.

이어 "최근 보도에 따르면 경찰청 국가수사본부가 부통산투기 의혹과 관련해 모두 89건, 398명을 내사 또는 수사하고 있고, 이 중에는 국회의원 3명, 시도의원 19명이 포함되어 있다고 한다"면서 "신속한 수사와 처벌을 바라는 국민의 요구에 따라 철저하게 수사해 주기 바란다"고 촉구했다.

또 "우리나라 부동산 시가총액은 1경 3300조 원에 달하지만 토지 기준 상위 10%의 인구가 면적 기준 96%를 가지고 있고, 가구수 대비 주택보급률은 105%에 이르지만 자가보유율은 56%에 불과하다"고 말하고 "대통령 직속 '토지주택 개혁위원회'를 통해 우리나라 토지와 주택 현실의 문제를 진단하고, 땅이 아니라 땀이 보상받는 사회를 만들어야 한다"고 강조했다.

박 후보는 민주당을 향해서도 "민주당은 LH 투기의혹사건 이후 소속 국회의원과 직계존비속의 부동산 소유실태를 전수조사했다"며 "전수조사 결과를 투명하게 공개하고, 투기나 이상거래일 경우 즉시 매각 후 이익금 전액을 사회에 환원하도록 해달라"고 말했다.

박 후보는 또한 부동산 정책과 관련해 ▲시장 취임 직후 서울시 소속 전 공무원과 산하 공공기관 임직원 전원을 대상으로 본인, 배우자, 직계존비속 부동산 보유실태 조사 ▲이들의 모든 부동산 거래는 사전에 신고 ▲서울시 부동산감독청 설치 등을 약속했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr