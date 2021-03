KOTRA, 미래차 동향 및 해외 진출 전략 보고서 발간

KOTRA는 29일 '미래 자동차 글로벌 가치사슬 동향 및 해외 진출 전략' 보고서를 발간했다고 밝혔다.

최근의 자동차 산업을 전기차, 전기·전자 부품, 수소전기차, 자율주행 등 4개 분야로 나눠 분석하고 미국·독일·중국·일본 등 주요 시장 및 글로벌 기업의 동향을 소개했다.

자동차 산업의 패러다임 전환으로 전기차에서는 전장 부품 비중이 최대 70%까지 증가할 전망이다. 유망 품목으로는 e모터, 배터리 시스템, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 적응 현가장치, 경량화 및 강화 플라스틱 소재, 카메라, 디스플레이 기술, 인포테인먼트 솔루션 등이 있다.

지역별로 보면 유럽과 북미는 전기·전자 분야 관련 수요가 높고 일본의 경우 소프트웨어 기반 부품 업체 수요가 증가하고 있다. 국내 부품사는 관련 부품 개발과 생산 역량을 강화해 해외 시장 진출을 모색해야 한다는 게 KOTRA 조언이다.

김상묵 KOTRA 혁신성장본부장은 "올해부터 세계 자동차 수요가 회복세를 보이며 2024년에는 종전 최고치인 2017년 수준 판매량을 기록할 것"이라며 "미래차 시장에서 우리 기업들이 저변을 넓힐 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr