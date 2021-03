정영애 장관, 지자체에 고용 대책·성폭력 예방교육 협조 당부

지자체 추진 여성고용 사업 신속 집행 요청

기관장 포함 성희롱·성폭력 예방교육 실시 요청

불참하는 기관장 명단은 따로 공개할 계획

[아시아경제 한진주 기자] 정영애 여성가족부 장관이 전국 시·도 부단체장과 온라인 회의를 열고 여성 고용위기 대책 이행과 성폭력 예방교육과 2차 피해 방지 지침 마련 등에 대해 논의한다.

28일 여가부는 정 장관이 오는 29일 오후 2시 온라인 회의를 통해 여성 고용위기 회복 대책에 대한 신속한 이행을 당부할 계획이다.

코로나19로 돌봄과 노동을 함께 하는 여성과 대면서비스업종에 집중된 여성 취업자들이 직면한 여성 일자리 문제를 공유하고, 추경예산을 통해 마련한 돌봄·여성 일자리 예산을 신속하게 집행해달라고 당부했다.

지난 25일 국회를 통과한 제1차 추경예산 중 지자체에서 직접 수행하는 지역 방역사업과 경력단절여성 특화 사업 등을 차질없이 추진해 달라고 요청한다.

지난 1월에 마련한 '여성폭력 2차 피해방지 지침표준안'과 관련해지자체별 지침을 상반기 중에 마련하고 기관장을 포함한 고위직 대상 성희롱·성폭력 예방교육을 별도로 실시해 달라고 주문한다.

성희롱·성폭력 교육에 참여하지 않은 기관장의 명단은 따로 공개할 계획이다. 올해부터 자치단체 고위직 이상 예방교육 참여 실태 등을 전수 조사하기로 했다.

정 장관은 "지자체 등 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위해 시·도 부단체장 회의를 정례적으로 개최하는 등 지자체와의 협력체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

