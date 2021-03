경기관광 홍보 카라반 전국 누빈다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도내 관광 자원의 우수성을 알리는 '경기관광 홍보관'을 올해부터 전국으로 확대한다.

경기도는 올해 3억원을 투입해 오는 6월부터 '경기관광 홍보관 운영 사업'을 진행한다고 28일 밝혔다.

경기관광 홍보관은 특수 제작된 트럭을 이용해 각 지역을 방문해 홍보영상을 상영하거나 홍보부스를 설치해 관광 안내책자를 배부하는 이동식 홍보관이다.

도는 기존 트럭 형태의 경기관광 홍보관을 올해 캠핑 콘셉트의 감성 카라반으로 변경했다.

도는 특히 홍보관이 단순한 홍보 수단을 넘어 경기관광의 매력ㆍ재미를 집대성한 랜드마크로 거듭날 수 있도록 콘텐츠 구성에도 심혈을 기울일 계획이다.

최근 주목받는 비대면 관광지인 청정계곡과 경기바다 등 도내 관광지 영상을 보여주는 상영관, 캠핑 소품을 활용한 포토존, 장소 및 상황에 맞는 체험 프로그램 등을 마련 중이다.

최용훈 도 관광과장은 "코로나 상황으로 관광 분야 홍보에 대한 부담이 높아 소극적 홍보에 그치는 경우가 많다"며 "안전에 대한 철저한 준비와 매력적인 콘텐츠를 담아 전국에 경기관광을 적극적으로 알리겠다"고 전했다.

도는 앞서 지난 25일 경기관광공사와 함께 '2021 찾아가는 경기관광 홍보관 운영사업' 보고회를 가졌다.

