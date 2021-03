박인비 '5타 차 선두'…"2021시즌 첫 승 예약~"

기아클래식 셋째날 3언더파, 허미정 공동 2위 막판 추격전, 고진영은 공동 5위

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ‘5타 차 선두’.

‘골프여제’ 박인비(33ㆍKB금융그룹)가 2021시즌 첫 승을 예약했다. 28일(한국시간) 미국 캘리포니아주 칼스배드 아비아라골프장(파72ㆍ6609야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 기아클래식(총상금 180만 달러) 셋째날 3언더파를 작성해 사흘 연속 리더보드 상단(12언더파 204타)을 지켰다. 허미정(32)과 이민지(호주), 멜 리드(잉글랜드) 등이 공동 2위(7언더파 209타)에서 추격하고 있다.

박인비는 버디 4개와 보기 1개를 묶었다. 5, 7번홀 ‘징검다리 버디’로 출발이 좋았고, 11번홀(파3) 보기는 13번홀(파4) 버디로 만회했다. 그린적중률 83.33% ‘송곳 아이언 샷’이 위력을 발휘했다. 17번홀(파5)에서 버디를 보탰다. 올해 처음 출격해 곧바로 우승 진군을 펼치고 있다는 게 흥미롭다. 지난해 2월 호주오픈에서 ‘통산 20승’에 올랐고, 1년 1개월 만에 21승에 도달할 호기다.

이 대회는 더욱이 2010년과 2016년, 2019년 등 세 차례나 준우승에 그쳐 속을 태웠다. 박인비에게는 ‘도쿄올림픽 티켓’ 확보라는 동기 부여가 더해졌다. 2016년 8월 브라질 리우올림픽 금메달에 이어 ‘2연패’에 도전하는 상황이다. 현재 세계랭킹 4위, 한국 선수 가운데 1위 고진영(26)과 2위 김세영(28ㆍ메디힐)에 이어 세번째다. 한국은 6월 기준 ‘톱 15’ 이내 4명까지 나갈 수 있다.

허미정이 5언더파를 몰아쳐 막판 추격전에 나섰다. 고진영은 렉시 톰프슨(미국), 마들렌 삭스트롬(스웨덴) 등과 함께 공동 5위(6언더파 210타)다. 김효주(25ㆍ롯데)는 첫날 5언더파 2위에 나섰다가 2, 3라운드에서 연거푸 이븐파 제자리걸음을 걸어 공동 8위(5언더파 211타)로 밀렸다. 신지은(29) 공동 15위(3언더파 213타), 양희영(32)이 공동 28위(1언더파 215타)에서 뒤따르고 있다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr