[신간안내] '주린이 경제 지식' 外

◆주린이 경제 지식= 주식시장에 이제 막 발을 디딘 주린이들을 위한 지침서. 미국 경제교육협회(CEE)가 제시한 고등학교 수준의 경제 지식을 일상에서 경험하는 예시로 이해하기 쉽게 풀었다. ‘가계’, ‘기업’, ‘금융’, ‘정부’, ‘무역’이라는 단 5가지 주제 안에서 경제의 흐름을 잡을 수 있도록 구성했다.(오가와 마사토 지음/오시연 옮김/이레미디어)

◆미래의 가격= 20년 간 전자상거래와 기술분야의 선도자이자 최고경영자로 일해 온 저자가 기술 발전이 가져 올 디플레이션 시대를 전망한다. 아울러 저자는 세계 부채 현황에 대해 큰 우려를 나타내며 부채와 디플레이션이 결합하면 경기침체로 이어질 것이라 우려한다.(제프 부스 지음/강성실 옮김/한국물가정보)

◆돈 버는 말투 돈 버리는 말투= '말 한마디가 천냥 빚을 갚는다'는 말은 더이상 속담이 아니다. 사람·일·조직을 움직여 돈도 움직이게 하는 '돈 잘 버는 대화법'을 다룬다.(가나가와 아키노리 지음/김지낭 옮김/시그마북스)

