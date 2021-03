신춘호 회장, 마지막 순간에도 농심 애착…“글로벌 경쟁력 키워라”

[아시아경제 이승진 기자] 27일 영면에 든 신춘호 회장(92)이 "거짓 없는 최고의 품질로 세계 속의 농심을 키워라"라는 당부의 말을 임직원에게 남기며 마지막까지 농심에 대한 애착을 드러냈다.

28일 농심 측은 ‘품질제일과 글로벌 시장에서의 경쟁력’ 을 강조해온 신 회장은 마지막 업무지시로 50여년간 강조해온 품질의 중요성을 다시 한번 되짚으면서, 단순히 물건을 파는 것에 그치지 말고 체계적인 전략을 가지고 세계 시장 공략에 속도를 내야 한다고 말했다고 밝혔다.

유족에게는 "가족 간에 우애하라"는 말을 마지막으로 남겼다.

신 회장은 '스스로 서야 멀리 갈 수 있다'라는 철학 아래 창립 초기부터 연구소를 설립하고, 독자적인 기술로 제품을 개발해 왔다. 특히, 많은 시간과 돈을 투자하더라도 제대로 된 제품을 만들 것을 강조해왔다. 농심은 이렇게 쌓아온 품질 기술력을 바탕으로 시장의 유행을 선도하는 신제품을 선보였고, 식품의 맛과 품질을 업그레이드하며 한국의 식문화를 발전시켜왔다.

신 회장은 세계 시장에서 경쟁력을 갖추며 미래를 준비해 나가야 한다고 강조했다. 특히, 현재 진행 중인 미국 제2 공장과 중국 청도 신공장 설립을 안정적으로 마무리해 가동을 시작하고, 성장의 발판으로 삼아 글로벌 식품기업으로 발돋움해야 한다고 말했다. 무엇보다 회사와 제품에 대한 자부심을 갖고 세계시장으로 뻗어 나아갈 것을 주문했다.

농심 관계자는 “신 회장님은 최근까지도 신제품 출시 등 주요 경영 사안을 꼼꼼히 챙기실 만큼 회사에 대한 애착이 크셨다” 라며 “마지막까지 회사의 미래에 대한 당부를 남기셨다”고 말했다.

한편, 신 회장은 별세하기 전 서울대 병원에 10억원을 기부했다. 고인은 오랫동안 치료해온 의료진과 병원 측에 감사의 마음을 표현하기 위해 기부했다.

