주연 신혜선이 홍보하는 마스크 생산 중단되기도

드라마 '조선구마사'에서 촉발된 역사 왜곡 논란이 박계옥 작가의 전작 '철인왕후'로 확대되는 형국이다. 온라인 동영상 서비스(OTT) 티빙과 네이버TV에서 27일 이 드라마의 다시보기 서비스를 중단했다. 유튜브 등에 노출했던 클립 영상 등도 모두 내렸다. '조선구마사'에 대한 비판이 박 작가의 전작들로 이어지자 비공개를 결정한 것으로 보인다.

지난달 종영한 '철인왕후'는 현대를 살아가는 한 남성의 영혼이 조선 시대 중전의 몸 안에 들어가면서 벌어지는 이야기를 그린 퓨전 사극이다. 방영 당시 조선왕조실록을 '한낱 지라시'라고 일컫는 대사 등으로 논란이 일어 제작진이 사과한 바 있다. 논란이 다시 불거지자 주연 배우 신혜선을 모델로 기용한 마스크 업체는 26일 관련 마스크 생산을 중단했다.

