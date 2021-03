속보[아시아경제 이승진 기자] 농심 창업주 신춘호 회장이 27일 92세로 별세했다.

농심은 이날 오전 3시 38분 신 회장이 지병으로 별세했다고 밝혔다.

신 회장은 1930년 12월 1일 울산에서 태어났다. 롯데 창업주인 고 신격호 롯데그룹 명예회장과 형제 사이다.

신 회장은 1965년 농심을 창업해 신라면과 짜파게티, 새우깡 등 국민의 사랑을 받는 제품을 개발했다. 신라면은 전세계 100여개국에 수출돼 한국 식품의 외교관으로 인정받고 있다.

신 회장의 빈소는 서울대학교병원에 차려진다. 발인은 오는 30일 오전 5시다.

