배재훈 HMM 대표 재선임…임기 1년

[아시아경제 유현석 기자] 배재훈 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 4,700 등락률 +15.96% 거래량 54,130,619 전일가 29,450 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 인기검색종목 PICK5 - 보광산업, 자이언트스텝, 깨끗한나라..“숨겨진 정보 특별 해금” 금일 한정 배포 중HMM, 최근 5일 개인 217만 7010주 순매수... 주가 3만 3400원(+13.41%) close 사장이 대표이사로 재선임됐다.

HMM은 26일 열린 정기 주주총회에서 배 사장을 사내이사로 재선임했다. 또 이사회에서 대표이사로 재선임하는 안을 의결했다.

배재훈 대표의 임기는 1년이다. 배 대표는 2019년 3월 산은 등이 참여한 경영진 추천위원회의 추천을 거쳐 2년 임기의 HMM 사장으로 취임했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr