[세종=아시아경제 문채석 기자] 농협 하나로유통은 농림축산식품부가 주관하는 '대한민국, 농할(농축산물 할인)갑시다' 행사에 동참해 25일부터 다음달 7일까지 14일간 전국 2300여개 하나로마트에서 계란 할인행사를 한다고 26일 밝혔다.

행사를 통해 하나로마트 회원이라면 누구나 행사기간 내 계란 특란 30구, 대란 30구 등을 1만원 한도 내에서 20% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

김병수 농협하나로유통 대표이사는 "고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산세가 다소 주춤해지고 계란 산지에서 생산량 역시 회복해가면서 계란 가격은 하락세에 접어들고 있지만 계란 한판에 7000원대라 여전히 소비자에게 부담스러운 상황"이라며 "농식품부가 주관하는 '농할갑시다' 소비쿠폰 행사에 적극 참여해 소비자 부담을 줄이고 계란 가격 안정화에 기여하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr