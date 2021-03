[아시아경제 유현석 기자] 뉴지랩은 뉴지랩파마로 상호를 변경한다고 26일 공시했다. 회사 측은 제약업 영위를 위한 경영목적상의 상호변경이라고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr