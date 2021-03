외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감

[아시아경제 지연진 기자] 26일 코스피 지수가 글로벌 증시 훈풍에 힘에 입은 외국인과 기관들의 '매수 행진'으로 상승 마감했다. 코스닥 지수도 장중 등락을 이어가며 불안한 모습을 모였지만 반등에 성공했다.

코스피 지수는 이날 전일대비 32.67포인트(1.09%) 상승한 3041.00로 거래를 마쳤다. 지수는 장초반 개인들의 매도세로 상승폭에 크지 않았지만 오후 들어 기관들이 외국인의 매수세에 합류하면서 지수를 밀어올렸다.

이날 개인 투자자들은 4181억원을 순매도한 반면, 외국인과 기관은 각각 2963억원과 1235억원 어치를 사들였다. 이진우 메리츠증권 투자전략팀장은 "최근 대형주가 여러가지 매크로 이슈로 부진하다 반등이 나오면서 코스피가 상승한 반면, 반대급부로 중소형주가 주춤한 모습"이라며 "최근 개인 투자자들은 시장이 밀릴 때 주식을 매수했다 오를 때 파는 등 매매기간이 짧아지고 있는 성격"이라고 말했다.

시가총액 상위종목에선 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 495,000 전일대비 10,000 등락률 +2.06% 거래량 372,788 전일가 485,000 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로] 이동·결제·여가…일상 지배하는 카카오, 하반기 더 달린다글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 동학개미 "오를 때 팔자"…대형주 반등, 코스피 소폭 상승(오전종합) close (2.06%)와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 314,000 전일대비 6,500 등락률 +2.11% 거래량 793,976 전일가 307,500 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 외국인 3만 7689주 순매도… 주가 2.11%글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 '오너 2세' 닻 올린 셀트리온…3사 합병 탄력 close (2.11%)의 상승폭이 두드러졌다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 2,000 등락률 +1.50% 거래량 3,794,627 전일가 133,000 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 동학개미 "오를 때 팔자"…대형주 반등, 코스피 소폭 상승(오전종합)반도체 수출 증가!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 ‘이 종목’!! 주가 훨훨동학개미 올들어 벌써 42조 넘게 순매수 close (1.50%)와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 802,000 전일대비 14,000 등락률 +1.78% 거래량 362,118 전일가 788,000 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 SK이노 "LG 합의안 못 받아들여…법적절차에 최선"동학개미 올들어 벌써 42조 넘게 순매수 close (1.78%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 647,000 전일대비 12,000 등락률 +1.89% 거래량 305,219 전일가 635,000 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 동학개미 올들어 벌써 42조 넘게 순매수美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발코스피 오전 중 3000선 '공방' close (1.89%)도 강세를 보였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 300 등락률 +0.37% 거래량 12,734,709 전일가 81,200 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 올해 임금 평균 7.5% 인상…10년내 최대 인상률삼성-LG 협력 발표!! 경기회복 최대 수혜 株’ 지금 저점 매수하세요삼성전자, 이시간 주가 +0.12%.... 최근 5일 개인 1433만 3264주 순매수 close (0.37%)와 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 383,000 전일대비 3,000 등락률 +0.79% 거래량 689,187 전일가 380,000 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 동학개미 올들어 벌써 42조 넘게 순매수美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발개인 순매수세에 코스피 '3000선' 회복 close , 0.79%)가 강보합세를 보였고, 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,500 전일대비 2,500 등락률 -1.15% 거래량 1,468,559 전일가 218,000 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 현대차, 외국인 15만 9468주 순매도… 주가 -1.83%글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 동학개미 "오를 때 팔자"…대형주 반등, 코스피 소폭 상승(오전종합) close (-1.15%)와 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 80,600 전일대비 700 등락률 -0.86% 거래량 2,796,018 전일가 81,300 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 기아차, 주가 8만 500원.. 전일대비 -0.98%글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발 close (-0.86%)는 하락했다.

코스닥 지수는 전일대비 1.72포인트(0.18%) 오른 956.71로 종료됐다. 개인이 1395억원 상당을 순매수한 반면, 외국인과 기관은 각각 903억원 429억원 어치 순매도했다.

시총 상위 종목 중에선 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 136,000 전일대비 2,500 등락률 +1.87% 거래량 1,044,077 전일가 133,500 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 '오너 2세' 닻 올린 셀트리온…3사 합병 탄력 美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발 close (1.87%)와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 151,500 전일대비 1,000 등락률 +0.66% 거래량 248,244 전일가 150,500 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 '오너 2세' 닻 올린 셀트리온…3사 합병 탄력 동학개미 "오를 때 팔자"…대형주 반등, 코스피 소폭 상승(오전종합)美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발 close (0.66%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 305,300 전일대비 8,100 등락률 +2.73% 거래량 25,484 전일가 297,200 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 동학개미 "오를 때 팔자"…대형주 반등, 코스피 소폭 상승(오전종합)美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발 close (2.73%) 등 상위 3개 종목이 나란히 상승한 반면, 나머지는 모두 하락했다. 유럽 코로나19 재확산에 따라 씨젠(-1.28%)이 장초반 강세를 보였다 하락 마감했고, 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 93,400 전일대비 1,400 등락률 -1.48% 거래량 115,411 전일가 94,800 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 동학개미 "오를 때 팔자"…대형주 반등, 코스피 소폭 상승(오전종합)끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피 close (-1.48%)도 약세를 나타냈다.

이경민 대신증권 연구원은 "미국 증시가 상승 반전하며 국내 증시 흐름도 좋다"며 "장초반으로 상승 탄력이 약했지만, 중국 증시도 상승 반전하며 전반적으로 상승폭이 커졌다"고 설명했다.

