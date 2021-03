한진 "숙소로 여행용품 받아보세요"…'간편여행' 서비스 선봬

[아시아경제 이동우 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 43,350 전일대비 150 등락률 +0.35% 거래량 30,304 전일가 43,200 2021.03.26 11:44 장중(20분지연) 관련기사 한진, 경영권 방어 성공한진, 이날 주주총회서 HYK와 표 대결…이사 증원 여부 관건 한진, 택배기사 건강관리 실시간 모니터링 구축 업무협약 close 이 여행에 필요한 랜탈상품을 택배로 이용할 수 있는 ‘간편여행’ 서비스를 시작했다고 26일 밝혔다.

‘간편여행’은 여행지에서 필요한 아이템으로 구성된 렌탈상품을 숙소에서 택배로 배송 받고 이용한 뒤 반납할 수 있어 무거운 짐 없이 간편하게 여행을 즐길 수 있는 서비스다.

렌탈 상품은 의류 2벌, 다이슨 에어랩(헤어 스타일러), 우양산, 셀카봉 삼각대, 스킨케어 키트로 여행지 필수 아이템 및 새로운 여행 경험을 제공할 수 있는 아이템으로 구성했다.

제주도 전 지역 숙소(호텔·리조트)에서 이용 가능한 간편여행과 서귀포 KAL호텔 한라산 전망 객실이 포함된 패키지와 반려동물 동반 여행 필수품으로 구성된 트래블 키트가 포함된 패키지도 이용 가능하다. 반려동물 트래블 키트는 이하넥스몰에서 별도 구매도 가능하다.

예약 방법은 제주도 내 숙소명과 체크인 날짜를 선택하고 결제 페이지에서 숙소 주소를 입력한 뒤, 택배 위탁이 가능한 숙소로 확인되면 예약이 최종 확정된다. 의류의 경우 의류 대여 업체인 클로젯셰어 홈페이지에서 체크인 5일 전까지 의상을 고르고 대여를 신청하면 된다.

정식 런칭을 기념해 간편여행 인스타그램에서는 다양한 경품을 제공하는 이벤트를 진행하고 진에어 및 렌탈 제휴 업체와 연계하여 할인쿠폰을 제공한다.

