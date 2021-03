박찬구 회장 "차세대 신사업에 대규모 투자…2025년 매출 9조 목표"

[아시아경제 황윤주 기자] 박찬구 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 231,500 전일대비 6,000 등락률 +2.66% 거래량 192,566 전일가 225,500 2021.03.26 10:10 장중(20분지연) 관련기사 금호석화 주총 D-1…박철완, 사내이사 진입 핵심변수로금호석유, 커뮤니티 활발... 주가 0.64%.금호석유, 커뮤니티 활발... 주가 4.07%. close 화학그룹 회장이 2025년 매출액 9조원을 달성하고 차세대 신사업 육성에 대규모 투자를 하는 중장기 성장 전략을 추진하겠다고 26일 밝혔다.

박 회장은 이날 서울 중구 시그니처타워에서 열린 제44기 주주총회 영업보고서 인사말을 통해 "창립 50주년을 맞아 지난해 말 새롭게 선포한 '뉴 비전-화학 그 이상의 가치 실현을 준비하겠다"며 이같이 말했다.

박 회장은 "선택과 집중을 통한 선제적 투자로 기존 사업의 경쟁력을 강화하고 지속적으로 선도 사업을 확보하겠다"며 "ESG(환경·사회·지배구조) 경영 환경 속에서 차별적 가치 창출 전략을 수립해 지속가능한 경영 체계를 구축하겠다"고 강조했다.

또 "코로나19, 디지털 전환, 탄소중립, 친환경 기조 등으로 급속하게 변화하는 시장에서 이에 걸맞은 전략과 조직, 프로세스를 만들겠다"고 말했다.

한편, 이날 사내이사 선임 등 박 회장과 조카 박철완 상무의 경영권 분쟁의 향배를 가를 주주총회가 오전 9시 시작할 예정이었으나, 양측의 유효 의결권 확인 절차에 시간이 소요되며 10시 30분으로 연기됐다.

