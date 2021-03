LG이노텍, 돌봄 사각지대 어린이·청소년 지원에 6.5억 지원

초록우산 어린이재단 후원식 열어

[아시아경제 김흥순 기자] LG이노텍은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 어린이와 청소년을 위해 초록우산 어린이재단에 연간 6억5000만원을 후원한다고 26일 밝혔다.

LG이노텍은 이날 서울 중구 어린이재단 빌딩에서 조백수 경영지원담당과 홍창표 재단 부회장 등이 참석한 가운데 후원식을 했다. 후원금은 코로나19로 돌봄 사각지대에 놓인 어린이와 청소년들을 위한 온라인 교육 지원, 노후교실 리모델링, 물품 지원 활동 등에 쓰일 예정이다.

홍창표 재단 부회장은 "코로나19로 인한 등교 중단으로 취약가정 청소년들의 학력 격차가 우려된다"며 "후원금과 재능기부를 통해 적극 지원해주고 있는 LG이노텍이 큰 힘이 되고 있다"고 말했다.

조백수 경영지원담당은 "어린이와 청소년은 물론 코로나19로 힘든 시간을 보내고 있는 지역사회 지원을 늘리고, 임직원이 비대면으로 참여할 수 있는 활동을 적극 확대해 나갈 것"이라고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr