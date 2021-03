LG 20개 사옥, 지구촌 전등 끄기 캠페인 '어스아워' 동참

[아시아경제 김혜원 기자] LG그룹이 환경을 위한 세계 최대 지구촌 전등 끄기 캠페인인 '어스아워(Earth Hour)'에 동참한다고 26일 밝혔다.

어스아워는 비영리 자연보호기관 '세계자연기금(WWF)'이 주관하는 세계 최대 규모의 기후위기 대응 캠페인이다. 2007년부터 매년 3월 마지막 주 토요일 오후 8시 30분부터 1시간 동안 소등에 참여해 기후변화의 심각성을 공유하고 에너지 절약 및 탄소배출 저감에 기여하는 캠페인이다.

올해로 15회째 진행되는 이번 행사에 LG는 여의도 LG트윈타워를 비롯해 ▲LG광화문빌딩 ▲LG서울역빌딩 ▲마곡 LG사이언스파크 ▲용산 LG유플러스 본사 ▲상암 LG헬로비전 본사 등 20개 전국 사옥과 사업장에서 소등 행사를 진행한다.

LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 89,300 전일대비 1,300 등락률 +1.48% 거래량 127,212 전일가 88,000 2021.03.26 10:07 장중(20분지연) 관련기사 구광모號 '뉴LG', 핵심은 인재 확보…"모시고, 지킨다"㈜LG, 주주들에 "'LX홀딩스 분할' 찬성해달라" 서한LG그룹, ESG·내부거래위원회 신설…구광모號, 지배구조 개선 속도낸다 close 관계자는 "기후변화의 심각성에 공감하고 탄소배출 저감에 대한 의지를 다지기 위해 이번 캠페인에 참여하게 됐다"며 "LG는 앞으로도 국제적 환경 규제 강화에 적극 대응하는 한편, 친환경 제품 및 기술 개발 등에도 적극 힘쓸 것"이라고 밝혔다.

LG 계열사들은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 탄소중립 실현에 속도를 내고 있다. 탄소중립은 기업이 배출하는 탄소량과 흡수·제거하는 탄소량을 같게 해 실질적인 탄소배출량을 '0'으로 만드는 것을 의미한다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 143,500 전일대비 4,500 등락률 -3.04% 거래량 653,605 전일가 148,000 2021.03.26 10:07 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 와인셀러·수제맥주 제조기, 집콕 날개달고 판매 급증[클릭 e종목] "LG전자, 예상보다 낮아질 영업이익"LG전자, 투자자 검색 급증... 주가 14만 8000원(1.02%) close 는 2030년까지 제품 생산 단계에서 발생하는 탄소를 2017년 대비 50%로 줄이는 동시에 외부에서 탄소감축 활동을 통해 획득한 탄소 배출권으로 탄소중립을 실현할 계획이다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 791,000 전일대비 3,000 등락률 +0.38% 거래량 96,866 전일가 788,000 2021.03.26 10:07 장중(20분지연) 관련기사 美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발개인 순매수세에 코스피 '3000선' 회복코스피 오전 중 3000선 '공방' close 은 기후변화 대응을 위해 국내 기업 중 처음으로 전 세계 모든 사업장에서 사용하는 100%의 전력량을 태양광, 풍력 등 재생에너지 전환 추진 계획을 발표했으며, 2050년 탄소배출량을 2019년 배출량 수준인 1000만t으로 억제한다는 계획이다.

LG에너지솔루션은 현재 폴란드 및 미국 공장에서 전지 생산에 소비되는 전력의 100%를 재생에너지로 사용하고 있으며, 2025년까지 오창 및 중국 난징 공장까지 확대 전환할 계획이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr