[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 25일 오후 여의나루역 일대 봄꽃길 거리두기 현장 점검에 나섰다.

채 구청장은 이날 여의나루역 일대 질서유지 관리 현황을 점검, 여의서로(국회뒤편) 상황실 및 행사장 운영 현장을 살폈다.

구는 지난해에 이어 올해도 여의도 봄꽃축제를 취소, 오는 4월1일부터 12일까지 여의서로(국회의사당 뒤편) 봄꽃길을 전면 통제함과 동시에 사전 신청, 추첨을 통한 제한된 인원만 관람을 허용한다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr