서울시-SM엔터, 청년 진로탐색 ‘온라인 직무 멘토링’

임직원 봉사자 10명, 청년 60명 소그룹 매칭 통해 90분간 멘토링

[아시아경제 임철영 기자] 서울시자원봉사센터가 현직에 있는 멘토와 만남으로 청년들이 미래를 준비하고 설계할 수 있도록, 25일 SM엔터테인먼트 임직원 10명과 함께 청년 60명을 대상으로 온라인 직무 멘토링 ‘랜선잡(job)담(talk)’을 진행했다고 26일 밝혔다.

멘토링은 ?A&R, ?영상디자인, ?음원유통, ?가수·연기자 매니지먼트 등 엔터 계열의 특화 분야부터, ?경영지원, ?인사, ?자금재무, ?총무구매, ?사회공헌까지 총 10개 분야로 나뉘어 90분간 진행됐다.

각 직무별로 임직원 봉사자 1명과 청년 6명이 소그룹으로 매칭돼, 참여한 청년들의 상황에 맞춰 긴밀하고 진솔한 이야기가 오갔다. 멘토링은 ?임직원과 청년의 참여동기 및 기대사항 나눔을 통한 자기소개, ?직무소개, 직무환경 및 비전, 준비방법 등 임직원의 지식과 경험담 나눔, ?사전 및 자유 질의응답, ?청년에게 전하고 싶은 이야기 및 상호간 참여 소감 나눔 순으로 이뤄졌다.

이번 멘토링은 보안유지가 중요한 업계 특성상 현직에 있지 않는 한 알기 어렵고 정보를 접할 수 있는 통로가 적은 엔터 산업에서 마련된 장이라 의미가 남달랐다. 5일 동안 총 245명의 지원자가 몰릴 정도로 인기가 높았다.

이번 멘토링을 통해 청년들은 막연했던 미래에 대한 고민은 덜고, 앞으로 나아갈 용기를 얻는 시간을 가졌으며, 참여한 임직원 봉사자들에게도 새로운 활력과 성장의 계기가 됐다.

서울시자원봉사센터 김의욱 센터장은 “멘토링 프로그램이 매번 높은 신청률로 마감될 때마다, 인생의 중요한 기로에 서있는 청년들에게 누군가와의 만남이 간절하다는 것을 체감한다”며 “코로나19 상황에서 서로가 안전하게 만날 수 있는 장을 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.

