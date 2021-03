정욱 넵튠 대표, 프렌즈게임즈 이끈다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈의 자회사 프렌즈게임즈가 정욱 넵튠 대표를 신임 대표로 선임했다.

프렌즈게임즈는 25일 열린 주주총회·이사회에서 이 같은 결정을 내렸다고 밝혔다.

정 신임 대표는 NHN 한게임 대표를 거쳐 2012년부터 넵튠 대표를 맡고 있다. 정 대표는 넵튠 대표도 겸한다.

정 대표는 "프렌즈게임즈가 국내 캐주얼 산업의 한계를 극복하고 새로운 도약을 맞이할 수 있도록 업계의 화두인 메타버스(현실과 가상이 공존하는 3D세계), NFT(대체 불가능한 토큰) 등 새로운 시도들을 펼쳐나갈 계획"이라고 밝혔다.

프렌즈게임즈 관게자는 "정 대표는 게임 시장에 전문적인 식견과 경험을 갖춘 전문가"라면서 "프렌즈게임즈가 글로벌 시장에서 게임 전문 개발사로 영향력을 확대해나가는 데 기여할 것"이라고 설명했다.

한편 프렌즈게임즈는 카카오게임즈의 캐주얼 모바일 게임 전문 개발 자회사다. '프렌즈타운' 등을 서비스하면서 캐주얼 게임 개발사로 자리매김했고, 신작 '프로젝트킹(가칭)' 등 다양한 모바일 게임을 개발하고 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr