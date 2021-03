오세훈 지원 유세 첫 등판한 안철수…"목 터져라 오세훈 외치겠다"

서울시청 인근 거점유세에서 정권 심판론 강조

"시민 참여만이 부도덕한 정권 심판할 수 있어"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대표는 25일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 첫 지원 유세에 나섰다. 안 대표는 ‘정권심판론’을 외치며 오 후보에 대한 지지를 호소했다.

안 대표는 이날 서울 덕수궁 대한문 앞에서 열린 오 후보 거점유세에서 유세용 차량에 올라 "서울 시민 여러분께 단일화 꼭 이뤄서 문재인 정권 심판하겠다는 약속, 그 약속 지키려고 이 자리에 섰다"고 말문을 열었다.

안 대표는 "이번 선거는 미래를 선택하는 것이기도 하지만 그 이전에 먼저 심판하는 것"이라면서 "전임 시장 성범죄로 수백억원 혈세를 낭비하며 치러지는 선거다. 자신들이 지은 죄를 국민께 사죄드려도 시원찮을 판에 피해자를 피해 호소인이라고 2차 가해하고 자기들 전당원투표를 통해 셀프 면죄부를 부여받아 뻔뻔하게 출마한 당이 어디냐"고 질타했다.

그는 "이런 몰염치한 민주당은 확실하게 심판해야 한다"고 지적했다. 이어 한국토지주택공사(LH) 임직원 땅투기 사건을 언급하며 "자신들의 가진 권력과 정보를 이용해 막대한 불로소득을 취한 그야말로 대한민국의 반칙과 특권으로 도덕과 정의가 완전히 무너진 사회가 된 것을 보여준다"고 말했다. 안 대표는 "청년과 서민은 죽었다 깨어나도 집 사지 못하고, 집주인은 세금 때문에 팔지 못하고 있는데도 LH 직원들은 정보를 꺼내서 알박기, 나무심기로 떼돈을 벌었다"며 "LH직원만 했겠나 보고받은 고위공무원들과 이 정부의 권력자들이 가만히 있었겠냐"고 말했다.

안 대표는 "시민 여러분의 투표 참여만이 썩은 권력, 무능하고 부도덕한 권력을 심판할 수 있다"고 말했다. 이어 "저 안철수는 오직 이번 선거 승리와 내년 정권 교체를 위해 단일화하고 오늘 이 자리에 섰다"며 "문재인 정권을 심판하고 정권교체의 교두보를 놓을 수만 있다면 저 안철수 목이 터지더라도 야권단일후보 오세훈 후보를 백번 천번 외치겠다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr