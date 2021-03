[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛 광주수완점(점장 이충열)은 내달 4일까지 A관 2층 행사장에서 ‘공예아트스트리트’ 팝업스토어를 마련해 작가들의 작품을 선보인다고 25일 밝혔다.

이번 팝업스토어를 통해 시중에서는 잘 만나 보기 힘든 가죽, 금속, 섬유, 도자기 등 공예 작품들이 한자리에 전시된다.

총 7명의 공예 작가들이 작품을 소개하고 판매한다.

