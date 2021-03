고령군, '제1회 추경' 149억 편성 … 당초예산比 4.4% 늘려

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 고령군(군수 곽용환)은 2021년 제1회 추가경정예산(안)으로 149억원을 편성, 군 의회에 제출했다고 25일 밝혔다.

이번 추경안은 당초예산 3359억원보다 149억원(4.4%) 증가한 3508억원이다. 코로나19로 인한 민생경제 안정 및 일자리 창출, 군민의 수혜도 및 관심도가 높은비 현안 사업을 우선적으로 편성했다는 게 고령군의 설명이다.

이번에 새로 포함된 예산 지출은 ▲소상공인상가시설개선 ▲소상공인 카드수수료 지원 ▲공공근로사업 및 일자리창출 등 소상공인 지원 및 일자리 창출에 방점이 주어졌다. 또한 'I ♥ 대가야 고령' 프로젝트의 일환으로 도시경관 개선 및 쾌적한 정주여건 조성을 위한 사업에도 집중 투자된다.

곽용환 군수는 "열악한 재정 여건 속에서도 군민의 관심도와 수혜도가 높은 사업들을 선별 편성했다"며 "코로나19 장기화로 침체된 민생경제 활성화 및 군민의 일상 회복 지원을 위한 시책을 역점적으로 추진할 계획"이라고 전했다.

한편 고령군이 제출한 '제1회 추가경정예산(안)'은 오는 29일부터 열리는 군 의회 임시회 기간 동안 심의, 의결을 거쳐 오는 31일 최종 확정된다.

