[주총 현장] SKT 유영상 "전국 1천개 구독 전문매장 연다"

[아시아경제 차민영 기자] "인공지능(AI) 기반의 구독마케팅은 저희 이동통신(MNO) 사업부가 가장 잘할 수 있는 영역입니다."

유영상 SK텔레콤 MNO사업부 대표는 25일 오전 서울 을지로 T타워에서 열린 SK텔레콤 제37기 정기 주주총회에서 "AI 기반의 새 비즈니스모델(BM)로 전환을 서두르겠다"며 이 같이 밝혔다.

올해 MNO 사업부의 핵심 성장전략은 새 BM 개발에 초점이 맞춰졌다. 올해 5세대(5G) 서비스 출범 3주년인 만큼 모바일 부문 가입자 증대와 비용 효율화를 병행하는 가운데, 구독·엔터프라이즈 부문이라는 새 BM을 통해 매출 기반을 다변화한다.

그는 "AI 기반으로 SK텔레콤이 보유한 미디어, 게임, 배송, 렌탈·교육·보험 서비스 등 다양한 구독상품을 고객이 원하는대로 합리적으로 쓸 수 있도록 패키지 상품을 내놓을 것"이라며 "고객 선택권을 확대한다는 의미"라고 강조했다.

새 구독 전문 브랜드도 출시할 예정이다. 전국 1000개 구독 전문매장과 구독 컨설턴트 2000명 이상 확보 등도 목표로 내걸었다.

엔터프라이즈 전문기업으로의 성장도 강조했다. 전문 기술력을 강조한 새 브랜드 'SKT엔터프라이즈'도 론칭한다. 클라우드관리(MSP)사업 확대와 모바일 에지 컴퓨팅(MEC) BM, 서비스형 소프트웨어(SaaS) BM, 스마트팩토리 BM 개발 등이 주된 전략이다.

유영상 대표는 "모바일 사업과 뉴 BM의 견조한 동반 성장을 이끌겠다"고 강조했다.

