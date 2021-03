정부 "다음주 거리두기 조정안 26일 발표…방향성 논의 마쳐"

"생활방역위원회와 관계부처·지자체 논의 완료"

[아시아경제 김지희 기자] 정부가 오는 29일부터 적용되는 사회적 거리두기 조정안을 오는 26일 발표한다. 방역당국은 이미 생활방역위원회와 관계부처, 지자체 등과 논의를 거쳐 방향성을 설정한 상태다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 25일 코로나19 백브리핑을 통해 "(다음주부터 적용되는 거리두기 조정안과 관련해) 생활방역위원회를 지난 22일 개최했고, 방향성에 대해 관계부처, 지차체 간의 논의가 어느 정도 완료됐다"며 "논의된 안을 갖고 내일(26일) 중앙재난안전대책본부 회의에서 결정해 발표할 예정"이라고 말했다.

현재는 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계가 거리두기 조치가 적용되고 있다. 정부는 지난달 15일부터 수도권은 2.5단계에서 2단계로, 비수도권은 2단계에서 1.5단계로 거리두기를 하향한 뒤 한 달 넘게 해당 조치를 연장해오고 있다. 5인 이상 사적 모임 금지도 여전히 적용 중이다.

일단 수도권을 중심으로 하루 400명대의 확진자 발생이 이어지고 있어 현행 거리두기 단계가 다시 한 번 연장될 가능성도 점쳐진다. 최근 1주일 동안 하루 신규 확진자 수는 주말효과가 반영된 지난 23일(346명)을 제외하고 모두 400명을 넘겼다. 이 기간 일평균 확진자 수는 400명을 웃도는데, 이 수치만 본다면 거리두기 2.5단계에 해당한다.

수도권의 유행 상황이 꺾이지 않고 있다는 점도 문제다. 방역당국은 지난 15일부터 주요 다중이용시설에 대한 방역 강화를 골자로 한 수도권 특별방역대책을 시행하고 이번 주말까지 수도권 신규 확진자수를 200명대로 낮추겠다는 목표를 제시한 바 있다. 하지만 이번 주 중반을 넘어선 현재까지도 특별방역의 효과는 눈에 띄지 않는 상황이다.

한편 이날 0시 기준으로 국내 코로나19 누적 확진자 수는 10만명을 넘어섰다. 지난해 1월20일 우리나라에서 첫 코로나19 환자가 발생한지 430일 만이다. 누적 9만명(3월1일·9만24명)에서 10만명을 돌파하는 데는 한 달도 채 걸리지 않았다.

