네파, 힙합 감성에 세련미 더한 라인업 출시…'산린이' 공략

[아시아경제 이승진 기자] 아웃도어 브랜드 네파는 일명 산린이(등산+어린이)로 거듭난 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 위해 완전히 새로운 라인업을 선보인다.

2021년 봄여름 시즌 새롭게 선보이는 ‘C-TR 3.0’은 시티 트레커(도심 여행객)와 스타일, 영(젊음), 퍼포먼스 세 가지를 뜻하는 3을 더해 만들었다. 자연과 도심 어디에서나 트레킹과 일상을 즐기고 싶은 이들을 위해 최상의 퍼포먼스와 자유로움을 추구한다는 의미를 담았다.

C-TR 3.0은 기존 네파에서 볼 수 없던 힙합 감성이 풍기는 아노락 제품부터 조거팬츠, 레인코트와 방수·방풍 재킷, 트랙슈트 등 다양한 제품으로 구성됐다. 편안한 착용감을 최우선으로 고려하면서 세련미를 가미해 최근 출시된 ‘에센셜 컬렉션’은 C-TR 3.0의 대표 라인업이다.

C-TR 3.0은 기존 제품들과의 차별성을 띤다. 아웃도어 제품은 색상이 화려할 것이라는 편견을 깨고 기본적인 색상을 사용한 것이 특징이다. 일상복으로도 활용할 수 있고, 원하면 언제든지 자연 속에서 가벼운 활동을 즐길 수 있다. 가볍고 부피가 작아 출근하거나 친구를 만나러 갈 때 가방에 넣고 다니다가 필요할 때 언제든 꺼내 입을 수 있다.

네파 관계자는 "확 달라진 네파가 이야기하고자 하는 핵심은 새로워진 요즘 아웃도어 트렌드에 네파 C-TR 3.0이 가깝게 다가간다는 것"이라며 "네파는 새로운 C-TR 3.0 라인을 통해 아웃도어에 관심이 없지만 유행에 앞서가는 패션에 목말라 있는 패션 얼리어답터들에게까지 네파가 정의하는 요즘 아웃도어를 적극 어필하고 소통해나갈 계획"이라고 전했다.

