갤러리아백화점, 지구촌 전등 끄기 캠페인 ‘어스아워’ 동참

[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 오는 27일 세계자연기금이 전개하는 지구촌 전등 끄기 캠페인 ‘2021어스 아워’에 동참한다고 25일 밝혔다.

어스아워는 기후변화와 환경파괴의 심각성을 깨닫고 변화를 만들기 위해 시작한 세계 최대 규모의 자연보전 캠페인이다. 매년 3월 마지막 주 토요일 1시간 동안 소등을 통해 전 세계가 참여한다. 2007년 세계자연기금 호주 본부에서 시작해 현재 188개국 7000여개 도시, 1만8000여개 랜드마크(타임스퀘어, 에펠탑, 서울타워 등)가 캠페인에 참여해 에너지를 절약한다.

갤러리아는 매년 압구정 명품관에서 참여한 어스아워 캠페인을 올해는 전 지점으로 확대한다. 갤러리아 전 지점은 27일 오후 8시 30분부터 1시간 동안 외부 경관 조명을 소등하고 매장 내 조명을 최대 90%까지 소등하는 등 캠페인에 적극적으로 동참한다.

갤러리아 관계자는 “이번 어스아워 캠페인 참여를 통해 기후변화 정책을 적극 지지한다”며 “앞으로 ESG(환경·사회·지배구조) 분야에서 선도적인 역할을 수행하고 올바른 가치를 바탕으로 지속 가능한 경영을 이어나갈 것”이라고 밝혔다.

