왓챠, 이동진 평론가와 왕가위 영화 랜선 GV 개최…오늘 밤 10시

#헐왓챠에 이동진의 왕가위 25일 밤 10시 왓챠 공식 유튜브서 생중계

‘중경삼림’ 등 4K 리마스터링 5편과 <동사서독 리덕스> SVOD 독점 공개

[아시아경제 구은모 기자] 온라인 동영상 스트리밍 서비스 왓챠가 25일 이동진 영화평론가와 함께 ‘미장센의 대가’ 왕가위 감독의 영화 세계에 관해 이야기하는 특별한 랜선 GV(Guest Visit)를 마련한다.

‘#헐왓챠에 이동진의 왕가위’라는 타이틀로 진행되는 이번 랜선 GV는 이날 오후 10시에 왓챠 공식 유튜브 채널에서 라이브로 진행된다. 많은 관객과 대중으로부터 신뢰를 받고 있는 이동진 평론가는 이번 GV에서도 풍부한 지식과 해설을 바탕으로 보는 이들을 왕가위의 영화 세계로 안내할 것으로 기대를 모은다.

‘중경삼림’, ‘해피 투게더’, ‘화양연화’ 등 다수의 명작을 연출한 왕가위 감독은 90년대 홍콩 영화계를 대표하는 아이콘이자, 섬세한 연출력과 독특하고 아름다운 영상미로 정평이 나 있는 인물이다. 해피 투게더로 제50회 칸 국제영화제 감독상을 수상하며 세계적인 거장 반열에 오른 그는 지금까지도 많은 영화 팬들의 사랑과 관심을 받고 있다.

최근 왓챠는 이용자들의 주요 콘텐츠 요청작을 공개하는 ‘#헐왓챠에’ 캠페인의 두 번째 시즌으로 시네필이 아끼는 왕가위 감독의 대표작들을 공개했다. 현재 왓챠에서 ‘중경삼림 리마스터링’, ‘화양연화 리마스터링’, ‘해피 투게더 리마스터링’, ‘타락천사 리마스터링’, ‘2046 리마스터링’과 ‘동사서독 리덕스’까지 총 6편을 SVOD(구독형 VOD) 독점으로 서비스 중이다. 왕가위 감독의 필모그래피에서 빼놓을 수 없는 ‘아비정전’, ‘열혈남아’, ‘일대종사’도 함께 볼 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr