인천 쿠팡 택배기사 사망에…쿠팡 "배송업무 2일차, 심장 이상 소견"

[아시아경제 김보경 기자] 온라인 쇼핑몰 쿠팡 소속 택배기사가 또 다시 사망했다. 쿠팡 측은 "배송업무에 배치된 지 2일차였다"며 "건강검진 결과 심장 관련 이상 소견이 있었다"고 밝혔다.

24일 인천 계산동의 한 주택가 골목길에서 쿠팡 택배기사 A씨(42)가 의식을 잃고 쓰러져 있는 것을 주민이 발견했다. 그는 자신이 운전하던 쿠팡 택배차량에서 50m 정도 떨어진 곳에서 발견됐다.

A씨는 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 끝내 사망했다. A씨는 특별한 외상은 없었던 것으로 나타났다.

쿠팡 측은 25일 입장문을 내고 "고인과 유가족분들께 깊은 애도와 위로를 표한다"며 "고인의 사망원인을 확인하는 절차에 적극 협력하고 유가족의 아픔을 덜어드리기 위해 모든 지원과 노력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

다만 쿠팡은 "고인은 입사 후 배송업무에 배치된 지 2일차였고, 입사 이후 실시한 건강검진 결과 심장 관련 이상 소견이 있어 추가 검사를 진행 중이었다"고 해명했다.

그러면서 "고인의 정확한 사인이 아직 규명되지 않았고, 회사도 최선을 다해 협조하고 있다"며 "고인의 안타까운 죽음에 관한 예단이나 일방적인 주장이 보도되지 않도록 해달라"고 했다.

끝으로 "쿠팡은 근로자들의 건강과 안전을 철저히 지키기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

