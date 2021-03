LG전자, 프리미엄 게이밍 라운지에 올레드 TV 등 공급

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 147,500 전일대비 1,000 등락률 +0.68% 거래량 494,583 전일가 146,500 2021.03.25 11:12 장중(20분지연) 관련기사 LG 휘센 듀얼베인 시스템 에어컨, 'UL 그린가드' 인증 획득LG전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.34%일사천리 LG전자 주총…스마트폰 사업방향 실마리도 전무 close 가 러시아 모스크바에 있는 프리미엄 게이밍 라운지 '인베이젼 유니버스'에 올레드 TV, 울트라기어 게이밍 모니터 등을 공급했다고 25일 밝혔다.

인베이전 유니버스는 고사양 게임 및 전문가용 PC 전문 제조사 인베이전 랩스가 이달 초 개장한 프리미엄 게이밍 라운지로, VIP 회원은 연회비 20만루블(약 300만원)에 개인 장비 보관함, 전용 게이밍 공간 등을 이용할 수 있다.

VIP 전용 게이밍 공간에 조성된 체험존에서는 플레이스테이션5, 엑스박스 시리즈 X 등 차세대 콘솔 게임기기나 고사양 게이밍 PC를 LG 올레드 TV에 연결해 이용할 수 있다. LG전자는 올레드 TV가 게이밍 성능을 포함해 샤프·스피디·스무드·슬림 등 4S 장점을 갖고 있고 장시간 시청해도 눈이 편안한 디스플레이를 장착하고 있다고 강조했다.

또 자발광 TV에 색상과 명암 변화를 표현해주는 1ms 응답속도, 4K(3840×2160) 해상도에서 1초에 120장의 화면을 보여주는 120Hz 주사율 등을 지원해 고사양 게임도 매끄러운 화면으로 보여준다고 LG전자는 설명했다. 특히 엔비디아의 '지싱크 호환', AMD의 '라데온 프리싱크' 등 화면 끊김을 최소화하는 그래픽 호환 기능과 총 4개의 HDMI 2.1 포트를 갖췄다.

