위니아딤채, 2021 브랜드파워(K-BPI) 김치냉장고 부문 22년 연속 1위

위니아딤채가 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2021년 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)'에서 딤채가 김치냉장고 부문에 22년 연속 1위 브랜드로 선정됐다고 25일 밝혔다.

위니아딤채는 1995년 김치냉장고 딤채를 출시한 이후 업계에서 유일하게 제품의 4룸 각 룸 별 오리지널 독립 냉각 제어, 오리지널 탑 쿨링 시스템 등 기술들을 적용해왔다.

최근 출시한 2021년형 딤채 김치냉장고는 한국인이 좋아하는 10대 김치 전문 숙성모드 지원, 소주 슬러시 보관 기능 등으로 소비자의 라이프스타일도 반영됐다. 또 항산화 물질인 폴리페놀 함량을 일반 보관 모드 대비 약 30% 높여주는 오리지널 발효과학 김치 숙성모드가 있어 다양한 취향을 만족시킬 수 있다고 위니아딤채는 설명했다.

뚜껑형 김치냉장고에는 승강장치를 적용, 김치통을 편하게 들어올리는 오토리프트 기능을 탑재했다.

김혁표 위니아딤채 대표이사는 "브랜드파워에서 딤채가 22년 연속 1위를 차지한 것은 위니아딤채의 브랜드 우수성을 소비자에게 인정받은 결과라는 점에서 의미가 더 크다"라면서 "앞으로도 혁신적인 기능을 추가한 다양한 제품을 지속적으로 선보여 대한민국 3대 종합가전 브랜드로 자리매김하도록 노력할 것"이라고 말했다.

