양천구 75세 이상 어르신 백신접종 동의 받는 중

만 75세 이상 어르신 2만6508명 대상 4월6일까지 백신접종 및 개인정보 활용 동의서 제출해야

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 23일부터 지역내 만 75세 이상 어르신(1946년12월31일 이전 출생자)들에게 코로나 19 백신접종 동의를 받고 있다.

구는 안전한 백신접종을 위해 도보나 차량으로 이동이 가능한 어르신을 대상으로 접종을 진행, 거동이 불편하거나 심각한 기저 질환이 있는 어르신은 향후 별도 접종할 계획이라고 밝혔다.

양천구 예방접종센터는 해누리타운(목동동로 81) 2층에 설치될 예정, 백신은 화이자(Pfizer) 백신으로 1차 접종 후 21일 지난 뒤 2차 접종을 시행하게 된다.

접종은 4월 15일부터 동별로 순차적으로 진행되며 접종센터를 방문 시 예방접종 예진표와 신분증이 꼭 필요하다.

구는 백신 수량을 확보하기 위해 접종에 동의하는 어르신들에게 ‘백신접종 및 개인정보 활용동의서’를 받아 예방접종 대상자로 등록할 계획이다.

이를 위해 각 동 주민센터에서는 백신접종 및 개인정보활용 동의서, 예방접종 예진표와 안내문을 75세 이상 어르신께 직접 방문 또는 우편으로 전달하고 있다.

또, 백신접종에 따른 이상 반응 대응을 위해, 모니터링 대상자를 선정, 3일간 모니터링을 진행할 예정이다. 동 주민센터와 보건소 간 이상 반응 연락체계를 구축, 응급의료기관에 신속하게 이송할 수 있도록 응급 구조팀과 응급 이송팀 운영도 준비, 모든 상황에 철저히 대비하고 있다.

김수영 양천구청장은 “코로나 19의 종식에 한발 더 가까이 다가서는 백신접종이 잘 진행될 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “접종을 희망하는 어르신들은 4월6일까지 백신접종 및 개인정보 활용 동의서를 거주지 주민센터에 꼭 제출해주기를 당부드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr