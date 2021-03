[아시아경제 강나훔 기자] 가온미디어 가온미디어 078890 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 300 등락률 -2.42% 거래량 654,328 전일가 12,400 2021.03.24 15:30 장마감 관련기사 가온미디어, AI 솔루션 해외 대형 통신사업자 시장 첫 공급…"신규 해외 시장 개척 박차"가온브로드밴드, 헝가리텔레콤에 와이파이6 솔루션 공급가온브로드밴드, ‘안테나 없는’ WiFi 6 공유기 국내 최초 통신사 공급 close 는 네트워크·통신장비 제조 자회사 가온브로드밴드에 대해 124억원 규모 채무보증을 결정했다고 24일 공시했다.

보증 금액은 자기자본 대비 7.73%에 해당한다. 채무보증기간은 이달 30일부터 2022년 3월 30일까지다. 채무보증 총 잔액은 492억2197만원이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr