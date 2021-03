[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 임종복 광주 광산소방서장이 관내 전통사찰을 찾아 화재예방을 위한 컨설팅을 실시했다.

24일 광산소방서에 따르면 임 서장은 이날 오후 광주광역시 광산구 송정공원 내 금선사에서 화재 예방을 당부했다.

이번 컨설팅은 광산구청과 대한재난구호안전봉사회가 참여함께했으며 민·관 재난 협업을 통해 재난으로부터 인명 및 재산피해 최소화를 위해 추진됐다.

이 자리에서 ▲화재예방·대응 체계 구축 ▲화재취약 요인 제거 ▲소방시설 정상작동 확인 ▲차량부서 및 방수훈련 ▲소화기 추가 설치 ▲단독경보형 감지기 설치 등을 당부했다.

임 서장은 “전통사찰은 목조로 이뤄져 있고 산림이 인접해 작은 불씨에도 큰 화재로 번질 우려가 크다”며 “사찰 관계자 및 방문객의 화재예방을 위한 각별한 주의가 필요하다”고 말했다.

