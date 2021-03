화순전남대병원 ‘정밀의료 선두주자’ 청신호 켜졌다

산업부 공모에서 첨단 정밀의료 산업화 플랫폼 구축사업 대상자로 선정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 화순전남대학교병원은 지난23일 산업통상자원부에서 공모한 150억 원 규모의 ‘첨단 정밀의료 산업화 플랫폼 구축사업’ 대상자로 최종 선정됐다고 24일 밝혔다.

이로써 환자별로 최적화된 치료법을 제공하는 ‘정밀의료’ 분야의 글로벌 선두주자가 되려는 화순전남대병원의 구상에 청신호가 켜졌다.

화순전남대병원은 첨단 의생명 연구와 의료 산업화를 견인해 지역과 국가적 미래 먹거리를 창출하려는 신성장동력 창출효과도 기대하고 있다.

차세대 의료 패러다임인 정밀의료 분야의 ‘플랫폼 구축사업’은 환자의 유전적·환경적 요인, 질병경력 등을 사전에 파악해서 최대의 치료효과를 얻고, 질병의 예측·예방까지 계획적으로 관리·제공하는 의료서비스를 지원하는 사업이다.

이를 위해 오는 2023년까지 3년간 정밀의료 진단·치료를 위한 연구개발(R&D), 전담 연구시설 및 장비 구축 등으로 국비 100억 원을 포함해 총 150억 원(전남도비 6억 원, 화순군비 14억 원, 민자 30억 원)이 투입될 예정이다.

이번 사업은 산업부가 공모방식으로 추진하면서, 화순전남대병원과 수도권 대형병원들이 치열한 경쟁을 펼쳐왔다.

화순전남대병원은 그동안 혈액암 등 일부 정밀의료 분야의 국내 1위 실적, 2004년 개원 이래 축적해 온 암 관련 고순도 빅데이터, 국내 유일의 화순백신산업특구내 바이오-메디컬 클러스터에서의 핵심적 역할 등 차별화된 강점으로 좋은 평가를 받았다.

화순전남대병원은 올해부터 2023년까지 맞춤형 암진단과 치료법, 맞춤형 정밀의료 서비스, 암 진단시약·항암 신약, AI기반 의료기기 등 연구개발 플랫폼을 구축해 나갈 계획이다.

우선 내달 중 전담기관인 한국산업기술진흥원과 협약을 맺고, 원내 관련시설과 장비 등을 연차별로 구축할 방침이다.

특히 기업 육성과 산업생태계 조성에 다양한 경험과 프로그램을 보유하고 있는 전남테크노파크가 동참, 전문적이고 체계적인 정밀의료기업 육성과 산업화 지원에 많은 도움을 줄 것으로 보인다.

정밀의료 분야의 세계시장 규모는 연간 10조 원에 매년 15% 이상 증가 중이며, 미래 성장잠재력이 큰 분야로 평가받고 있다.

이번 정밀의료 플랫폼 유치로 전남도가 구상하는 '블루 바이오' 실현과 '국가 첨단의료복합단지' 조성에도 탄력을 받을 것으로 기대된다.

신명근 화순전남대병원장은 “미래 의료의 패러다임인 ‘정밀의료’의 메카가 되기 위해 오랫동안 심혈을 기울여왔다. 의생명 원천기술을 적극 발굴하고, 암정복을 선도해 나가겠다”며 “지역과 국가의 미래 먹거리를 견인하는 ‘효자병원’으로서의 역할에도 최선을 다하겠다”는 포부를 드러냈다.

