[공직자 재산]방문규 9억 늘어 60억…이동걸 49억, 윤종원 30억

[아시아경제 김효진 기자] 방문규 한국수출입은행장의 재산이 아파트값 상승, 예금 증가 등의 영향으로 1년 전보다 8억8000만원 가량 증가한 것으로 집계됐다.

이동걸 KDB산업은행 회장은 재산이 약 4억5000만원, 윤종원 IBK기업은행장은 2억8000만원 불어났다.

정부공직자윤리위원회가 25일 관보를 통해 공개한 '2021년 고위공직자 정기재산변동사항'에 따르면 방 행장은 총 59억9900만원의 재산을 신고했다.

재산 내역별로 보면 배우자와 공동으로 보유한 서울 용산구 서빙고동 아파트(140.81㎡) 가액이 18억700만원으로 3억7500만원 올랐다. 배우자 명의 서울 마포구 신공덕동 건물(80.60㎡) 전세임차권 가액은 2억원으로 변동이 없었다. 배우자 명의 경기 안성시 가사동 대지(175.30㎡)는 5550만원 가량으로 가액이 약 100만원 늘었다.

본인 명의 예금은 8억7390만원을 신고했다. 저축 및 투자신탁ㆍ펀드 평가액 등의 증가로 1억6940만원 많아졌다. 배우자는 29억7700만원의 예금을 보유하고 있다. 같은 이유로 6억130만원 가량 가액이 상승한 것으로 신고됐다.

이동걸 회장이 신고한 재산은 48억7500만원으로 4억5600만원 증가했다. 본인 명의 경북 영주시 임야(7만7471㎡), 배우자 명의 경기 용인시 대지(539㎡) 및 도로(22㎡)가 신고됐다.

본인 명의로 된 서울 용산구 아파트(149㎡)와 배우자 명의 서울 종로구 오피스텔(69㎡)도 있다. 토지 가액은 약 1850만원 오르는 데 그쳤으나 아파트와 오피스텔은 총 1억6200만원이 불어났다.

예금은 본인 명의로 1억6200만원을 보유하고 있는 것으로 신고됐다. 배우자 명의 예금은 12억7000만원이고 두 딸이 각각 5억4900만원, 1억100만원이다.

예금은 20억8400만원으로 7억2600만원 가량 줄었다. 반면 본인 명의 산업은행 금융채와 주식 등 증권 가액은 10억1100만원으로 10억원 가량 늘었다.

윤종원 행장은 29억9400만원을 신고했다. 지난해보다 2억8180만원이 늘었다.

내역별로는 본인 명의 경남 밀양시 용평동 소재 전답ㆍ임야ㆍ묘지 등 1163.75㎡의 토지를 신고했다. 가액은 1억1150만원으로 660만원 가량 늘었다.

윤 행장은 또한 본인 명의로 7억5000만원 상당의 경기 성남 분당구 수내동 소재 아파트(131.40㎡)를, 5억원 상당의 서울 마포구 아현동 소재 아파트(113.00㎡) 전세임차권을 각각 신고했다. 가액 변동은 없었다.

윤 행장은 아울러 본인 명의 예금 15억4400만원 가량을 신고했다. 급여소득 저축 등의 영향으로 3억9150만원이 불어났다. 배우자와 장남, 장녀 예금까지 합치면 23억9600만원으로 6억9690만원 정도 늘어났다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr