美 "북 단거리 발사 도발 아냐‥통상 시험"(종합)

이번 주말 韓美日 안보실장 회의



[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 북한의 단거리 미사일 발사가 유엔 안보리 결의 위반이나 도발이 아니라고 평가했다.

대북 정책 검토 마무리 이전에 북한을 자극하려는 가능성을 차단하려는 의도로 풀이된다.

미 고위 당국자는 23일(현지시간) 북한이 지난 주말 단거리 미사일 2발을 발사했다는 언론 보도 후 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

이 당국자는 북한이 다양한 무기 시스템을 실험하는 것은 통상적인 연습이라고 말했다.

북한은 지난주 토니 블링컨 미 국무부 장관과 로이드 오스틴 국방부 장관의 한국과 일본 방문 중 김여정 노동당 부부장과 최선희 외무성 제1부상 명의의 담화를 통해 새로운 미국 정부에 대한 경고를 보낸 바 있다.

한편 이 당국자는 미국의 새로운 대북정책 검토가 거의 완료됐으며, 마지막 검토를 위해 이번 주말 미국과 한국, 일본의 안보실장과 회의를 한다고 밝혔다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr