유엔, 北 인권결의 채택‥공동제안국 美는 복귀·韓 빠져

19년 연속 결의

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 유엔이 북한 인권결의안을 19년 연속 채택했다.

47개 회원국으로 구성된 유엔 인권이사회는 23일(현지시간) 유엔 제네바 사무소에서 열린 제46차 회의에서 북한 인권결의안을 표결 없이 합의로 결의했다.

북한 인권결의안은 2003년 유엔 인권이사회의 전신인 인권위원회에서 처음 채택된 뒤 올해까지 19년 연속 채택됐다.

결의안은 "북한에서 오랫동안 자행됐고 지금도 계속되고 있는 제도적이며 광범위하고 중대한 인권 유린을 강력히 규탄한다"라는 내용을 담고 있다.

북한이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응과 관련해 유엔 등 국제 사회와 협력할 것을 촉구하는 내용도 포함됐다. 국군 포로와 그 후손들의 인권 침해에 대한 우려도 처음 담겼다.

한국은 이번 결의안 공동제안국 명단에서 빠졌다. 북미 정상회담과 남북 정상회담이 이뤄진 후 2019년과 2020년에 이어 이번이 세 번째다.

반면 미국은 정권 교체 이후 3년 만에 공동제안국으로 복귀했다. 미국은 도널드 트럼프 전 행정부 때인 지난 2018년 6월 인권이사회를 탈퇴했지만 조 바이든 행정부 출범 후 복귀하면서 북한 인권 결의 지지를 촉구한 바 있다.

이에 대해 주제네바 북한 대표부의 한대성 대사는 "북한은 결의안을 거부한다"라고 반발했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr