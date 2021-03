[조이골프] 야마하골프 RMX 포지드 "상어 지느러미 효과"

"오직 한국 골퍼를 위해서."

야마하골프 공식 에이전시 오리엔트골프의 2021년형 ‘리믹스(RMX) 포지드’ 아이언(사진)이다. 중심 높이가 1.99cm 초저중심 설계, 단조 아이언 중 역대 최고다. 공이 최고 도달점에 떠오른 뒤 그린에 도달하면 강력한 스핀력을 발휘한다. 미드-로우 핸디캐퍼에게 매혹적인 무기다. 백 페이스 중앙에는 타이거 샤크의 지느러미를 연상시키는 립(Rib)이 배치됐다.

유선형 핀 모양으로 ‘타이거 샤크 핀(Tiger Shark Fin)’이라는 애칭이 붙었다. 페이스 진동을 억제해 짜릿한 손 맛으로 이어지고, 일관성있는 임팩트를 돕는다. 타점 부분 두께가 15mm로 연철 단조 아이언 최대급이다. 컨택 과정에서 충격을 최소화시키기 위해서다. 골퍼가 느끼는 지점(지면으로부터 16mm) 공간이 두꺼워 스윙까지 편안하다.

다양한 바운스 각과 솔은 지면 상태를 가리지 않고, 강력한 다운블로 샷을 구사하는 동력으로 작용한다. 짧은 아이언일수록 지면에 닿는 면이 넓어져 더욱 안정적이다. "머지않아 대중 명품 클럽이 될 것"이라고 자랑했다. 2019년 이후 출시한 모든 클럽 대상 품질 보증 판매를 진행하고 있다. 3주 이내에 교환이나 환불을 해주는 프리미엄 서비스다.