DGB대구은행, 수도권 기업영업 전문인력 공개 모집

[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 퇴직직원 채용을 통한 일자리 창출과 영업권역 확대 등을 위한 기업영업추진 전문인력을 공개 채용한다고 23일 밝혔다.

‘움직이는 모바일 지점’의 형태로 금융 컨설팅이 필요한 중소기업을 직접 찾아가는 영업 인원을 모집하는데, 금융기관을 퇴직한 50~60대의 재취업 기회를 제공해 실버세대 일자리 창출에 기여하고 금융기관 퇴직자의 다양한 경험과 노하우를 적극 활용하자는 취지다.

수도권과 경기도 지역에 대한 기업영업을 추진할 전문인력을 모집하며 지원 자격은 1금융기관 영업점장 경력을 2년 이상 보유하거나 (기술)신용보증기금 영업점장 경력 2년 이상 중 한 가지 요건을 보유하면 된다. 학벌과 성별, 나이 제한 없이 DGB대구은행 인재상에 부합하는 인물은 누구나 응시할 수 있다.

개별 기업을 방문해 대출(PF포함)과 수신, 신용카드, 퇴직연금 등 기업 아웃바운드 영업 전반을 담당한다. 계약기간은 1년이며 급여 이외에도 별도 성과계약을 체결해 영업성과에 연동한 성과급이 지급된다.

모집기간은 이날부터 4월2일까지이며, DGB대구은행 홈페이지를 통해 개별접수하면 된다. 서류전형 합격자에 개별 연락으로 합격여부를 전달하며, 향후 면접전형과 신체검사를 거쳐 4월 중 최종 선발하게 될 예정이다. 자세한 내용은 DGB대구은행 홈페이지 채용 공고를 참고하면 된다.

