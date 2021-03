한국철도, 사이버 안전센터 ‘이중화’…공공기관 첫 사례

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도가 사이버공격에 효과적으로 대응할 목적으로 사이버 안전센터를 이중화했다. 공공기관 중에선 첫 사례다.

한국철도는 사이버보안을 종합관리 할 ‘사이버 안전 비상관제센터’를 대전사옥에 구축했다고 23일 밝혔다.

대전에 마련한 사이버 안전센터는 서울사옥에 있는 한국철도 사이버 안전센터가 재난, 테러, 전염병 등으로 정상적인 업무를 수행하지 못하는 상황에 대비해 서울과 동일한 통합보안관제시스템을 갖췄다.

기존 한국철도 사이버 안전센터는 2014년 서울사옥에 설치돼 열차운행 정보, 승차권 예약발매시스템 등 70여개 철도 정보시스템에 대한 사이버 위협에 대응하는 업무를 24시간 수행해 왔다.

사이버 안전센터를 서울과 지방으로 이중화한 공공기관은 한국철도가 처음이다.

한국철도 김진준 미래전략실장은 “열차운행 등 철도관제 정보와 고객 개인정보 등을 안전하게 지키기 위해 사이버 보안 관리체계를 강화하는데 더욱 노력하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr